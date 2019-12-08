Бутырская назвала Трусову вундеркиндом, который творит историю

Первая в истории российская чемпионка мира по фигурному катанию Мария Бутырская высоко отозвалась об Александре Трусовой, ставшей бронзовой медалисткой финала Гран-при.

«Это началось в прошлом году, а сейчас она уже пытается прыгнуть пять четверных в произвольной программе, а до этого аксель в короткой… Это вундеркинд, и она совершенствуется, пусть у неё и не всё всегда получается. Но по Саше видно, что прыжки — это её стихия. Она их любит, сама балдеет, когда их исполняет. И сегодня многие пытаются вслед за Трусовой исполнять такие же сложные элементы, в том числе и юниорки», — сказала Бутырская в интервью RT.

Ранее она отметила, что успехи Алёны Косторной показывают, что прыжки — не главное в фигурном катании.