Три очка Малкина помогли «Питтсбургу» победить «Детройт» в НХЛ

«Питтсбург Пингвинз» обыграл «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Детройте и завершилась со счётом 5:3 в пользу гостей.

В составе «Пингвинз» шайбы забросили Джейк Гюнцель, Чад Руведел, Евгений Малкин, Доминик Кагун и Джон Марино. У хозяев отличились Робби Фаббри, Филип Гронек и Дилан Ларкин.

Малкин также отметился двумя результативными передачами. Таким образом, он набрал три очка.

В следующем матче «Ред Уингз» сыграет с «Виннипег Джетс», а «Питтсбург» встретится с «Монреаль Канадиенс».

Ранее шайба Ивана Проворова помогла «Филадельфия Флайерз» обыграть «Оттава Сенаторз» в НХЛ.