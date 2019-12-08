Три очка Малкина помогли «Питтсбургу» победить «Детройт» в НХЛ

Короткая ссылка
«Питтсбург Пингвинз» обыграл «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Три очка Малкина помогли «Питтсбургу» победить «Детройт» в НХЛ
  • © Reuters

Встреча прошла в Детройте и завершилась со счётом 5:3 в пользу гостей.

В составе «Пингвинз» шайбы забросили Джейк Гюнцель, Чад Руведел, Евгений Малкин, Доминик Кагун и Джон Марино. У хозяев отличились Робби Фаббри, Филип Гронек и Дилан Ларкин.

Малкин также отметился двумя результативными передачами. Таким образом, он набрал три очка.

В следующем матче «Ред Уингз» сыграет с «Виннипег Джетс», а «Питтсбург» встретится с «Монреаль Канадиенс».

Ранее шайба Ивана Проворова помогла «Филадельфия Флайерз» обыграть «Оттава Сенаторз» в НХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить