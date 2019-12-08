Шайба Проворова помогла «Филадельфии» обыграть «Оттаву» в НХЛ

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерз» одержала победу над «Оттавой Сенаторз».

Матч, проходивший на арене «Уэллс Фарго Центр» в Филадельфии, завершился со счётом 4:3 в пользу хозяев.

В составе победителей забрасывали Трэвис Конечны, Шейн Гостсисбеер, Иван Проворов и Скотт Лоусон. У «Оттавы» результативными бросками отличились Энтони Дюклер (дважды) и Бреди Ткачак.

Российский защитник Иван Проворов отметился одной заброшенной шайбой, которая стала для него седьмой в сезоне. На счету хоккеиста 19 (7+12) набранных очков в 29 матчах.

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