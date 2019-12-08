Шайба Проворова помогла «Филадельфии» обыграть «Оттаву» в НХЛ

Короткая ссылка
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерз» одержала победу над «Оттавой Сенаторз».

Матч, проходивший на арене «Уэллс Фарго Центр» в Филадельфии, завершился со счётом 4:3 в пользу хозяев.

В составе победителей забрасывали Трэвис Конечны, Шейн Гостсисбеер, Иван Проворов и Скотт Лоусон. У «Оттавы» результативными бросками отличились Энтони Дюклер (дважды) и Бреди Ткачак.

Российский защитник Иван Проворов отметился одной заброшенной шайбой, которая стала для него седьмой в сезоне. На счету хоккеиста 19 (7+12) набранных очков в 29 матчах.

Ранее Овечкин пошутил, что завершит карьеру, если побьёт рекорд Гретцки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить