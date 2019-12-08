Авербух считает, что Степанова и Букин были достойны лучших оценок в финале Гран-при

Серебряный призёр Олимпиады-2002 Илья Авербух заявил, что не понимает оценок, которые были выставлены российскому танцевальному дуэту Александра Степанова/Иван Букин в финале Гран-при по фигурному катанию.

«На мой взгляд, Степанова и Букин совершенно блестяще выступили в произвольной программе и должны были занять место повыше. Для меня их танец был на втором месте после французов — Пападакис и Сизерон недосягаемы, они имеют достаточно большой отрыв от всех. Канадцы ничем не поразили — довольно пресное впечатление», — цитирует Авербуха ТАСС.

Степанова и Букин заняли четвёртое место в финале Гран-при.

Ранее сообщалось, что россияне не выиграли медали в танцах и соревнованиях мужчин в финале Гран-при.