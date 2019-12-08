Журналист удивлён отсутствию Теннелл на показательных стартах Гран-при

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Известный спортивный журналист Василий Конов выразил возмущение тем фактом, что на показательные выступления в рамках финала Гран-при по фигурному катанию в Турине не позвали американку Брэди Теннелл, занявшую пятое место по сумме двух программ в спортивной части соревнований.

Замкнула турнирную таблицу россиянка Алина Загитова.

«Очень странное решение — пригласить на показательные пять из шести участниц. В чем логика? Либо тройка, либо все, не? Зачем отцеплять одну, да ещё не по спортивному признаку (американка выше Загитовой была)?» — написал Конов в Twitter.

Подписчики аккаунта на это возразили журналисту, что организаторы приглашают для участия в показательных выступлениях трёх-четырех сильнейших спортсменов, а остальные квоты распределяются среди наиболее популярных фигуристов. Загитова является действующей чемпионкой мира, напомнили пользователи.

Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поддержала Загитову.

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