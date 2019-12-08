Журналист удивлён отсутствию Теннелл на показательных стартах Гран-при
Замкнула турнирную таблицу россиянка Алина Загитова.
«Очень странное решение — пригласить на показательные пять из шести участниц. В чем логика? Либо тройка, либо все, не? Зачем отцеплять одну, да ещё не по спортивному признаку (американка выше Загитовой была)?» — написал Конов в Twitter.
Подписчики аккаунта на это возразили журналисту, что организаторы приглашают для участия в показательных выступлениях трёх-четырех сильнейших спортсменов, а остальные квоты распределяются среди наиболее популярных фигуристов. Загитова является действующей чемпионкой мира, напомнили пользователи.
Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поддержала Загитову.