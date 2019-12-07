Тарасенко назвала неожиданной отставку Борзаковского с поста вице-президента ВФЛА

Исполняющий обязанности президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Юлия Тарасенко прокомментировала решение Юрия Борзаковского покинуть пост вице-президента организации.

«Неожиданное для меня решение, но это право Юрия Михайловича», — приводит слова Тарасенко ТАСС.

Она подчеркнула, что Борзаковский остаётся главным тренером сборной, в его компетенции — вопрос формирования списков тренеров, спортсменов на 2020 год и их согласование с ВФЛА.

«Надеюсь, что мы достигнем прозрачности в данных вопросах, это очень важно для нас сейчас. Как многие знают, на это постоянно указывала нам и рабочая группа World Athletics, данный вопрос является для ВФЛА показательным и важным в качестве отражения приверженности федерации к формированию антидопинговой культуры», — добавила и. о. главы ВФЛА.

22 ноября стало известно, что World Athletics приостановила процесс восстановления ВФЛА, а также выдачу спортсменам разрешений на выступление в нейтральном статусе. Это связано с расследованием дела прыгуна в высоту Данила Лысенко, в котором замешано руководство ВФЛА (в частности, ушедший в отставку Дмитрий Шляхтин).

Минспорт России выдвинул ВФЛА ряд требований, которые необходимо выполнить, чтобы не потерять государственную аккредитацию.

Ранее сообщалось, что Борзаковский подал в отставку с поста вице-президента ВФЛА.