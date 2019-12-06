Борзаковский подал в отставку с поста вице-президента ВФЛА

Главный тренер сборной России по лёгкой атлетике Юрий Борзаковский покинул пост вице-президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА), который он занимал с декабря 2016 года.

По словам специалиста, причины своего ухода он объяснил в письме исполняющей обязанности главы ВФЛА Юлии Тарасенко.

«Это было вызвано продолжающейся непрозрачностью действий руководства ВФЛА и моим несогласием с принимаемыми решениями и осуществляемыми действиями, поэтому с 6 декабря я прекращаю свои полномочия в качестве вице-президента и члена президиума ВФЛА», — приводит слова Борзаковского ТАСС.

Олимпийский чемпион Афин-2004 в беге на 800 м также пояснил, с какими действиями ВФЛА он не согласен. Как заметил Борзаковский, дорожная карта по устранению нарушений антидопинговых правил, переданная ВФЛА в Министерство спорта России в четверг, 5 декабря, не была согласована с президиумом организации.

«Нас поставили перед фактом, что она уже сдана, а с нами её никто не обсудил, в таких условиях я больше работать не могу», — резюмировал Борзаковский.

Ранее в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА) призвали отстранить тренерский штаб сборной России по лёгкой атлетике во главе с Борзаковским.