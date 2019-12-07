Сёмин опроверг слухи о своей отставке из «Локомотива»

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Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на информацию о своей возможной отставке.
Сёмин опроверг слухи о своей отставке из «Локомотива»
  • © Yevgeny Philippov/Global Look Press

«Отставка? Это всё бред, кому это надо, не знаю. Не вижу оснований для этого», — цитирует Сёмина «Чемпионат».

В некоторых СМИ появилась информация об увольнении специалиста после разгромного поражения «Локомотива» от тульского «Арсенала» со счётом 0:4 в матче 19-го тура Российской премьер-лиги.

Ранее Сёмин высказал мнение об акции фанатов, которые массово покинули стадион в знак солидарности с болельщиками московского «Спартака».

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