Сёмин об акции фанатов: Дзюбе нужно терпеть

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин после поражения от тульского «Арсенала» в 19-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) высказал мнение об акции фанатов, которые массово покинули стадион в знак солидарности с болельщиками московского «Спартака».

«Когда Луиш Фигу перешёл из «Барселоны» в «Реал», его тоже оскорбляли во время матчей. Наверное, тогда в Испании приняли какое-то правильное решение, и дальше дело не пошло. В интересах футбола болельщики и правоохранительные органы должны найти общий язык. Без болельщиков футбола нет. А Дзюбе необходимо терпеть. Он крепкий парень. Когда игрок переходит из одного клуба в другой, он должен понимать, что подобные ситуации будут, что он получит долю критики. Нужно терпеть», — цитирует Сёмина официальный сайт «Локомотива».

Часть фанатов «Арсенала» и «Локомотива» покинули трибуны после 30-й минуты матча РПЛ в знак протеста против массовых задержаний поклонников московского «Спартака» в Санкт-Петербурге, которые связывают с оскорблениями в адрес форварда «Зенит» Артёма Дзюбы.

Ранее сообщалось, что Сёмин получил государственную награду из рук главы РЖД