Траньков считает, что Бойкова и Козловский не справились с бременем лидерства в финале ГП

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков объяснил неудачное выступление россиян Александры Бойковой и Дмитрия Козловского в соревнованиях спортивных пар в финале Гран-при в Турине.

«Бойкову и Козловского рано записали в лидеры в качестве первой пары страны, ведь это тяжёлое бремя, я говорю это, так как сам в течение трёх лет до Игр в Сочи был в лидерах, и у меня были провалы», — цитирует эксперта ТАСС.

По его словам, в этот период от спортсменов ждут высокого результата, и они могут не справиться с давлением. При это он считает, что в неудаче российского дуэта нет ничего страшного, так как это произошло не на чемпионате мира или Европы.

«Во-первых, финалы Гран-при за последнее время мы в парном катании не так часто выигрывали, это не тот турнир, на который нужно ориентироваться. Во-вторых, наши дебютанты серии проиграли только чемпионам мира Суй Вэньцзинь и Хань Цун, и Пэн Чэн и Ян Цзинь», — добавил Траньков.

Бойкова и Козловский заняли пятое место в финале Гран-при.

Ранее Анастасия Мишина и Александр Галлямов заявили, что не ожидали занять третье место в финале Гран-при.