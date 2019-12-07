Мишина и Галлямов не ожидали, что станут третьими в финале Гран-при
- РИА Новости
«Сегодня мы катались неплохо, но не идеально. После нашей программы мы увидели оценки, и они не были высокими, мы не думали, что станем третьими, полагали, что будем четвертыми или пятыми», — приводит слова Мишиной ТАСС.
Она отметила, что они набрали больше баллов, чем на предыдущем старте, несмотря на то, что тогда откатались лучше.
«После проката произвольной программы, если честно, я уже переоделся и пошёл смотреть остальные пары, и мне сказали, чтобы я переодевался на награждение, пришлось заново переодеваться», — добавил Галлямов.
По итогам двух прокатов российский дуэт набрал 203,13 балла — 71,48 за короткую и 131,65 балла за произвольную программы.
Ранее сообщалось, что Максим Траньков отреагировал на падение Дарьи Павлюченко в финале Гран-при.