Мишина и Галлямов не ожидали, что станут третьими в финале Гран-при

Россияне Анастасия Мишина и Александр Галлямов прокомментировали завоевание бронзы в соревнованиях спортивных пар в финале серии Гран-при по фигурному катанию в Турине.

«Сегодня мы катались неплохо, но не идеально. После нашей программы мы увидели оценки, и они не были высокими, мы не думали, что станем третьими, полагали, что будем четвертыми или пятыми», — приводит слова Мишиной ТАСС.

Она отметила, что они набрали больше баллов, чем на предыдущем старте, несмотря на то, что тогда откатались лучше.

«После проката произвольной программы, если честно, я уже переоделся и пошёл смотреть остальные пары, и мне сказали, чтобы я переодевался на награждение, пришлось заново переодеваться», — добавил Галлямов.

По итогам двух прокатов российский дуэт набрал 203,13 балла — 71,48 за короткую и 131,65 балла за произвольную программы.

Ранее сообщалось, что Максим Траньков отреагировал на падение Дарьи Павлюченко в финале Гран-при.