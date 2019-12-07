Траньков отреагировал на падение Павлюченко в финале Гран-при
- Reuters
«В начале перед тройным флипом случилось невероятное падение Дарьи. Почти сальто какое-то, думаю очень болезненное было падение, но Даша собралась и сделала тройной флип. Заметно было, как подрагивают ее ноги. Но за исключением падения хорошо откатали программу», — приводит слова Транькова РИА Новости.
Павлюченко и Ходыкин с результатом 119,59 балла заняли шестое место в произвольной программе, и в итоге также стали шестыми, набрав по сумме двух прокатов 194,75 балла.
Ранее сообщалось, что Мишина и Галлямов завоевали бронзу в финале Гран-при.