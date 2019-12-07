Траньков отреагировал на падение Павлюченко в финале Гран-при

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Олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков прокомментировал падение Дарьи Павлюченко, выступающей с Денисом Ходыкиным, во время произвольной программы в соревнованиях спортивных пар в финале серии Гран-при в итальянском Турине.
Траньков отреагировал на падение Павлюченко в финале Гран-при
  • Reuters

«В начале перед тройным флипом случилось невероятное падение Дарьи. Почти сальто какое-то, думаю очень болезненное было падение, но Даша собралась и сделала тройной флип. Заметно было, как подрагивают ее ноги. Но за исключением падения хорошо откатали программу», — приводит слова Транькова РИА Новости.

Павлюченко и Ходыкин с результатом 119,59 балла заняли шестое место в произвольной программе, и в итоге также стали шестыми, набрав по сумме двух прокатов 194,75 балла.

Ранее сообщалось, что Мишина и Галлямов завоевали бронзу в финале Гран-при.

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