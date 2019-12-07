Фигуристы Мишина и Галлямов завоевали бронзу в финале Гран-при
Россияне получили о судей 131,65 балла за произвольную программу и набрали 203,13 балла.
Победу одержали китайцы Вэньцзин Суй и Хань Цун с результатом 211,69 балла. Вторыми стали их соотечественники Чэн Пэн и Цзинь Ян (204,27).
Другие российские дуэты, Александра Бойкова — Дмитрий Козловский и Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин, стали четвёртыми и пятыми соответственно.
Ранее Алёна Косторная выиграла короткую программу в финале Гран-при.