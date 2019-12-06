Фанатов «Динамо» выпустили со стадиона в Санкт-Петербурге

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Сотрудники правоохранительных органов выпустили с «Газпром Арены» болельщиков «Динамо», которые покинули трибуны после 30-й минуты матча 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским «Зенитом».
Фанатов «Динамо» выпустили со стадиона в Санкт-Петербурге
  • РИА Новости

Об этом сообщает Telegram-канал «Гусар впереди».

Изначально выход для фанатов бело-голубых был заблокирован.

Напомним, что объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» призывало фанатов команд РПЛ покинуть трибуны на 30-й минуте матчей 19-го тура в связи с массовыми задержаниями поклонников красно-белых перед матчем 18-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:1).

Тогда было задержано порядка ста болельщиков «Спартака». Один из лидеров фан-движения команды Валерий Бевз получил денежный штраф и запрет на посещение спортивных мероприятий сроком на полтора года.

Ранее сообщалось, что фанаты «Зенита» покинули трибуны после 40-й минуты матча с «Динамо».

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