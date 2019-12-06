Фанатов «Динамо» выпустили со стадиона в Санкт-Петербурге
- РИА Новости
Об этом сообщает Telegram-канал «Гусар впереди».
Изначально выход для фанатов бело-голубых был заблокирован.
Напомним, что объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» призывало фанатов команд РПЛ покинуть трибуны на 30-й минуте матчей 19-го тура в связи с массовыми задержаниями поклонников красно-белых перед матчем 18-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:1).
Тогда было задержано порядка ста болельщиков «Спартака». Один из лидеров фан-движения команды Валерий Бевз получил денежный штраф и запрет на посещение спортивных мероприятий сроком на полтора года.
Ранее сообщалось, что фанаты «Зенита» покинули трибуны после 40-й минуты матча с «Динамо».