Якутия заключила соглашение о сотрудничестве с Минспортом

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Якутия и Министерство спорта России заключили соглашение о сотрудничестве и взаимодействии, сообщает kp.ru.
Якутия заключила соглашение о сотрудничестве с Минспортом
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Подписи под документом поставили глава республики Айсен Николаев и руководитель ведомства Павел Колобков.

Основная цель соглашения — развитие и популяризация в регионе физкультуры и спорта. Предусмотрено строительство новых и ремонт уже имеющихся объектов, создание центров подготовки для сборных команд Якутии.

«У вас около 39% населения привлечено к регулярным занятиям физической культурой и спортом. Это достаточно высокий показатель», — сказал Колобков.

Он отметил, что к 2024 году по России более 55% граждан должны заниматься спортом.

Ещё один пункт соглашения — проведение в 2024 году Международных спортивных игр «Дети Азии».

Ранее газета «Реальное время» сообщала, что власти Татарстана договорились о сотрудничестве с Федерацией киберспорта России.

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