Власти Татарстана договорились о сотрудничестве с Федерацией киберспорта России

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Правительство Татарстана подписало соглашение о сотрудничестве с Федерацией киберспорта России, сообщает «Реальное время».
Власти Татарстана договорились о сотрудничестве с Федерацией киберспорта России
  • РИА Новости

Также глава федерации Дмитрий Смит анонсировал проведение в Казани гранд-финала Открытого кубка России по киберспорту.

Соревнования состоятся 14—15 декабря в дисциплинах Dota 2 и Clash Royale. Кроме того, запланирован специальный турнир по Counter-Strike: Global Offensive.

В гранд-финале примут участие 44 команды из России, Латвии, Украины и Белоруссии.

В августе заслуженный учитель России, директор центра образования №109 Москвы Евгений Ямбург в беседе с НСН прокомментировал предложение ввести уроки по Dota 2 и FIFA в школах.

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