Президент UFC объявил о договорённости с Мейвезером

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил, что пришёл к соглашению с непобедимым экс-чемпионом мира по боксу Флойдом Мейвезером.

«Мы встретились на баскетбольном матче «Лос-Анджелес Клипперс». Мы начали переговоры и в буквальном смысле согласовали сделку прямо на площадке и пожали друг другу руки. Мы достигли соглашения. Если всё будет так, как думаем мы с Флойдом, то, вероятно, в марте будут подписаны все бумаги. Может, нам удастся подготовить нечто интересное. Если всё пойдёт как надо, то мы с Флойдом организуем что-то в октябре или ноябре», — цитирует Уайта MMAJunkie.

Президент UFC не стал уточнять, о чём договорился с легендарным боксёром. Флойд Мейвезер в настоящее время также занимается промоутерской деятельностью в боксе.

Ранее Уайт заявил, что Макгрегор хочет драться с Масвидалем.