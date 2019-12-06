Уайт: Макгрегор хочет драться с Масвидалем

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Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт рассказал, что экс-чемпион организации в двух весовых категориях Конор Макгрегор хотел бы подраться с обладателем пояса BMF Хорхе Масвидалем.
Уайт: Макгрегор хочет драться с Масвидалем
  • © Агентство городских новостей «Москва»
  • globallookpress.com

«Макгрегор сам сказал мне, что хочет подраться с Масвидалем Посмотрим, что из этого получится», — цитирует Уайта MMAjunkie.

В следующем поединке Макгрегор встретится с Дональдом Серроне. Поединок состоится 18 января. Масвидаль является обладателем пояса BMF, который он завоевал в бою с Нэйтом Диасом.

Ранее Уайт заявил, что Макгрегор надеется получить бой с Нурмагомедовым после победы над Серроне.

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