Уайт: Макгрегор хочет драться с Масвидалем

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт рассказал, что экс-чемпион организации в двух весовых категориях Конор Макгрегор хотел бы подраться с обладателем пояса BMF Хорхе Масвидалем.

«Макгрегор сам сказал мне, что хочет подраться с Масвидалем Посмотрим, что из этого получится», — цитирует Уайта MMAjunkie.

В следующем поединке Макгрегор встретится с Дональдом Серроне. Поединок состоится 18 января. Масвидаль является обладателем пояса BMF, который он завоевал в бою с Нэйтом Диасом.

Ранее Уайт заявил, что Макгрегор надеется получить бой с Нурмагомедовым после победы над Серроне.