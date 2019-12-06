Уайт: Макгрегор хочет драться с Масвидалем
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«Макгрегор сам сказал мне, что хочет подраться с Масвидалем Посмотрим, что из этого получится», — цитирует Уайта MMAjunkie.
В следующем поединке Макгрегор встретится с Дональдом Серроне. Поединок состоится 18 января. Масвидаль является обладателем пояса BMF, который он завоевал в бою с Нэйтом Диасом.
Ранее Уайт заявил, что Макгрегор надеется получить бой с Нурмагомедовым после победы над Серроне.