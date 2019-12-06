Уайт заявил, что Макгрегор надеется получить бой с Нурмагомедовым после победы над Серроне

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Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт рассказал о планах бывшего чемпиона организации в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора.
Уайт заявил, что Макгрегор надеется получить бой с Нурмагомедовым после победы над Серроне
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«Макгрегор будет драться в полусреднем весе. Он не хотел сбрасывать вес до 70 кг. Он и Серроне — они оба дрались в этой категории. Конор надеется, что побьёт Ковбоя, а затем сможет сразу выйти на Хабиба. Поэтому он не хотел дважды сбрасывать вес», — цитирует Уайта Mmajunkie.

Поединок Конора Макгрегора и Дональда Серроне состоится 18 января 2020 года.

Ранее сообщалось: Кормье заявил, что Нурмагомедов обязан уважать достижения Макгрегора.

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