Кормье заявил, что Нурмагомедов обязан уважать достижения Макгрегора

Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Даниэль Кормье призвал обладателя пояса в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова уважать достижения ирландца Конора Макгрегора.

«Послушай, это серьёзный парень. Да, ты победил его. Но он первым стал чемпионом в двух весовых категориях, вырубил Эдди Альвареса. У него 27 млн подписчиков в Instagram. Что, даже больше?! Эй, даже если тебе не нравится Макгрегор, ты обязан уважать его достижения», — заявил Кормье в видео, опубликованном в Twitter ESPN MMA.

Хабиб Нурмагомедов победил Конора Макгрегора удушающим приёмом на турнире UFC 229, который прошёл в октябре 2018 года. После поединка между командами спортсменов и самими бойцами произошла потасовка.

Ранее сообщалось, что отец и сын Нурмагомедовы получили высшие награды Дагестана.