Бутырская: в одиночном женском катании скоро будет очень серьёзный прорыв
- РИА Новости
«В одиночном женском катании скоро будет очень серьёзный прорыв. Без четверных прыжков здесь скоро будет делать нечего. Либо нужно будет их учить и вставлять в программу, либо не кататься вообще», — цитирует Бутырскую «Чемпионат».
В настоящее время в женском одиночном фигурном катании четверные прыжки исполняют Анна Щербакова и Александра Трусова.
Ранее Бутырская затруднилась назвать фаворитку финала Гран-при.