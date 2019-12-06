Бутырская: в одиночном женском катании скоро будет очень серьёзный прорыв

Чемпионка мира по фигурному катанию Мария Бутырская выразила мнение, что вскоре в одиночном женском катании будет невозможно побеждать на серьёзных турнирах, не обладая четверным прыжком.

«В одиночном женском катании скоро будет очень серьёзный прорыв. Без четверных прыжков здесь скоро будет делать нечего. Либо нужно будет их учить и вставлять в программу, либо не кататься вообще», — цитирует Бутырскую «Чемпионат».

В настоящее время в женском одиночном фигурном катании четверные прыжки исполняют Анна Щербакова и Александра Трусова.

Ранее Бутырская затруднилась назвать фаворитку финала Гран-при.