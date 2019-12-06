Бутырская: в одиночном женском катании скоро будет очень серьёзный прорыв

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Чемпионка мира по фигурному катанию Мария Бутырская выразила мнение, что вскоре в одиночном женском катании будет невозможно побеждать на серьёзных турнирах, не обладая четверным прыжком.
Бутырская: в одиночном женском катании скоро будет очень серьёзный прорыв
  • РИА Новости

«В одиночном женском катании скоро будет очень серьёзный прорыв. Без четверных прыжков здесь скоро будет делать нечего. Либо нужно будет их учить и вставлять в программу, либо не кататься вообще», — цитирует Бутырскую «Чемпионат».

В настоящее время в женском одиночном фигурном катании четверные прыжки исполняют Анна Щербакова и Александра Трусова.

Ранее Бутырская затруднилась назвать фаворитку финала Гран-при.

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