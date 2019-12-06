Бутырская затруднилась назвать фаворитку финала Гран-при

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Чемпионка мира 1999 года по фигурному катанию Мария Бутырская поделилась своими ожиданиями от финала Гран-при, в котором будут соревноваться четыре россиянки.
Бутырская затруднилась назвать фаворитку финала Гран-при
  • РИА Новости

«Очень тяжело назвать главную фаворитку. Девочки не соревновались друг с другом на этапах Гран-при, у каждой есть свои плюсы. По сегодняшнему катанию мне очень нравится Косторная. Не могу ни к чему придраться: катание, прыжки — особенно тройной аксель. Она выглядит потрясающе. Но у Саши Трусовой есть четверные прыжки, она получает много очков за них, потому с ней тяжело бороться. Кто чище, тот и будет выигрывать. У Загитовой сейчас большой отрыв от остальных девчонок по сумме баллов, ей не хватает элементов», — считает Бутырская.

В финале Гран-при, который проходит с 5 по 8 декабря в Турине, соревнуются четверо россиянок: Алина Загитова, Александра Трусова, Алёна Косторная и Анна Щербакова.

Ранее Бутырская выразила мнение, что Загитовой будет сложно в финале Гран-при.

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