Экс-глава российского футбольного судейства: Карпин предлагал сжечь меня за критику VAR

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Бывший руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский вспомнил, как нынешний главный тренер «Ростова» Валерий Карпин предлагал сжечь его за критику VAR.
Экс-глава российского футбольного судейства: Карпин предлагал сжечь меня за критику VAR
  • Reuters

«В своё время, будучи руководителем департамента судейства и инспектирования РФС, я резко высказывался против VAR, за что Валерий Карпин предложил сжечь меня на костре. Считаю, эта система не пойдёт на пользу в первую очередь игре. А теперь и Александер Чеферин (президент УЕФА. — RT) раскритиковал VAR. Футбол всё-таки естественная игра, а мы насаждаем в неё какие-то технологии», — заявил Будогосский в интервью RT.

Он также объяснил, почему до сих пор скептически настроен по отношению к VAR.

«Хорошо, в течение матча можно посмотреть один-два повтора. Но кто гарантирует, что во время встречи у тебя таких эпизодов не будет восемь — десять? А один эпизод можно смотреть и три минуты. Давайте умножим десять на три. Сколько времени потратим? Таким образом, теряется зрелищность матча. А главное, необходимо понять — не существует идеальной системы, которая позволит избежать судейских ошибок. Что бы мы ни придумали, помарки останутся», — добавил Будогосский. 

Ранее бывший глава российского футбольного судейства предложил изменить правило об офсайде.

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