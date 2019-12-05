Рой Джонс: за два десятилетия в UFC зажглось больше звёзд, чем в боксе почти за 100 лет

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Экс-чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Рой Джонс — младший восхитился умением президента UFC Даны Уайта находить талантливых бойцов.
Рой Джонс: за два десятилетия в UFC зажглось больше звёзд, чем в боксе почти за 100 лет
  • Reuters

«У него больше опыта, чем у многих наших промоутеров. Дана может разглядеть потенциал быстрее любого из них. За два десятилетия в UFC зажглось больше звёзд, чем в боксе почти за 100 лет. Так что Уайт знает своё дело, в этом с ним никто не сравнится. Разумеется, на новом поприще он продолжит делать то же самое. И если остальные не будут осторожны, он просто оттеснит их всех в сторону», — сказал Джонс в интервью RT.

Ранее спортсмен высказал мнение, что президент UFC Дана Уайт может преуспеть в качестве боксёрского промоутера.

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