Рой Джонс уверен, что Уайт способен стать успешным промоутером в боксе

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Экс-чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Рой Джонс — младший высказал мнение, что президент UFC Дана Уайт может преуспеть в качестве боксёрского промоутера.
Рой Джонс уверен, что Уайт способен стать успешным промоутером в боксе
  • Reuters

«Разумеется, у него вполне может получиться. В боксе путь к успеху лежит через перемены. Вспомните, как было с самим UFC. Он сделал смешанные единоборства чуть ли не популярнее нашего вида спорта. Если Уайт сможет взять под свой контроль всех атлетов, которых ему удастся привлечь, создать новый титул», — заявил Джонс в интервью RT.

Ранее он признался, что не считает везением победу Энди Руиса над Энтони Джошуа в первом поединке.

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