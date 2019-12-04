Свищёв назвал неуместными разговоры о смене гражданства российскими спортсменами

Член комитета Госдумы России по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв прокомментировал спекуляции на тему того, что российские атлеты могут сменить спортивное гражданство, если Всемирное антидопинговое агентство (WADA) введёт санкции в отношении России.

«Не нужно путать нормальную миграцию спортсменов с каким-то массовым бегством, не нужно поддаваться панике, сознательно нагнетаемой западными СМИ по поводу возможного отстранения России», — приводит слова Свищёва ТАСС.

Он отметил, что в стране созданы все условия для занятий спортом высших достижений.

«Пока нет никаких юридических решений, паника и все разговоры о возможной смене гражданства спортсменами из России — неуместны и вредны», — подытожил депутат.

25 ноября комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретить ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов только в нейтральном статусе.

Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых пунктов восстановления статуса соответствия РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу.

Заседание исполкома WADA по данному вопросу состоится 9 декабря.

Ранее сообщалось, что манипуляции с базой московской лаборатории скрыли информацию о 145 российских спортсменах.