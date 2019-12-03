Егоров: Тедеско зашёл в судейскую с разрешения главного арбитра

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Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров прокомментировал действия главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско после матча 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом» (1:0).
Егоров: Тедеско зашёл в судейскую с разрешения главного арбитра
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«Тедеско заходил в судейскую с разрешения главного судьи. Это допускается. Он задал вопрос о пенальти, Мешков объяснил ему эпизод. После этого Доменико покинул судейскую по просьбе арбитра. Служба безопасности его оттуда не выводила. Вообще, то, что тренеры приходят в судейскую, — это нормальная практика, если на то есть разрешение инспектора или арбитра. К примеру, Массимо Каррера всегда при любом исходе заходил и благодарил арбитров за работу, если получал разрешение на вход. Естественно, если инспектор или арбитр против, то никто из посторонних не может войти в судейскую», — цитирует Егорова «Спорт-Экспресс».

После окончания встречи Доменико Тедеско выражал недовольство действиями арбитра Виталия Мешкова.

Ранее сообщалось, что «Спартак» не будет наказывать Тедеско за поведение после матча с «Зенитом».

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