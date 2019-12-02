СМИ: «Спартак» не будет наказывать Тедеско за поведение после матча с «Зенитом»

Руководство московского футбольного клуба «Спартак» не намерено применять санкции к главному тренеру команды Доменико Тедеско за инцидент в судейской после матча 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским «Зенитом».

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

После игры Тедеско зашёл в судейскую комнату, где на повышенных тонах раскритиковал работу арбитров.

Специалист также выразил недовольство судейством на послематчевой пресс-конференции, заявив, что рефери не поставил в ворота «Зенита» чистый пенальти.

Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 1:0 в пользу «Зенита».

Ранее депутат Госдумы Игорь Лебедев прокомментировал задержания фанатов «Спартака» в Санкт-Петербурге.