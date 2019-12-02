СМИ: «Спартак» не будет наказывать Тедеско за поведение после матча с «Зенитом»
- РИА Новости
Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
После игры Тедеско зашёл в судейскую комнату, где на повышенных тонах раскритиковал работу арбитров.
Специалист также выразил недовольство судейством на послематчевой пресс-конференции, заявив, что рефери не поставил в ворота «Зенита» чистый пенальти.
Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 1:0 в пользу «Зенита».
Ранее депутат Госдумы Игорь Лебедев прокомментировал задержания фанатов «Спартака» в Санкт-Петербурге.