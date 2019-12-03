Вдова Яшина критично отозвалась о форме приза лучшему вратарю мира, названного в честь мужа
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- РИА Новости
«Приз совсем не похож. Они говорили, что это тоже будет золотой мяч, а там была какая-то награда, я даже не разобрала… Что-то там кругленькое, плоское, какой-то диск, который вставлен в какую-то стойку», — приводит слова Валентины Яшиной «Комсомольская правда».
Обладателем награды имени Льва Яшина стал вратарь «Ливерпуля» Алисон Беккер.
Ранее сестра Роналду раскритиковала шутку ван Дейка в адрес португальца.