Вдова Яшина критично отозвалась о форме приза лучшему вратарю мира, названного в честь мужа

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Валентина Тимофеевна Яшина, вдова бывшего вратаря московского «Динамо» и сборной СССР Льва Яшина, заявила, что нынешний приз от журнала France Football не похож на тот, который получал её супруг.
Вдова Яшина критично отозвалась о форме приза лучшему вратарю мира, названного в честь мужа
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

«Приз совсем не похож. Они говорили, что это тоже будет золотой мяч, а там была какая-то награда, я даже не разобрала… Что-то там кругленькое, плоское, какой-то диск, который вставлен в какую-то стойку», — приводит слова Валентины Яшиной «Комсомольская правда».

Обладателем награды имени Льва Яшина стал вратарь «Ливерпуля» Алисон Беккер.

Ранее сестра Роналду раскритиковала шутку ван Дейка в адрес португальца.

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