Сестра Роналду раскритиковала шутку ван Дейка в адрес португальца

Сестра форварда итальянского «Ювентуса» Криштиану Роналду Катя Авейру эмоционально отреагировала на интервью защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка во время церемонии вручения «Золотого мяча».

«Да, было известно, что Криштиану не выиграет, несмотря на важные титулы, командные и личные. Дорогой Вирджил, там, куда ты пришёл, Криштиану был уже тысячи раз. Он был младше тебя, когда стал трёхкратным чемпионом, лучшим игроком и бомбардиром той страны, где ты играешь. Потом Криштиану перешёл в «Реал» и стал лучшим игроком там. Ты знаешь этот клуб, дорогой Вирджил? Наверное, да. Ведь в его составе Роналду победил вас в финале Лиги чемпионов, он же обыгрывал твою сборную в финале Лиги наций.

Дорогой Вирджил, в течение одного сезона Криштиану взял больше трофеев, чем ты добился за свою карьеру. Впечатляет, не правда ли? Выиграй ещё несколько значимых титулов, а потом, может быть, мы сможем сесть за один стол и поговорить», — написала Авейру в своём Instagram.

Ван Дейк, отвечая на вопрос журналиста об отсутствии Роналду на церемонии награждения, сказал: «А он действительно был соперником?» Позже голландец уточнил, что это была всего лишь шутка.

Ранее Пьянич объяснил причину отсутствия Роналду на вручении «Золотого мяча».