Сестра Роналду раскритиковала шутку ван Дейка в адрес португальца

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Сестра форварда итальянского «Ювентуса» Криштиану Роналду Катя Авейру эмоционально отреагировала на интервью защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка во время церемонии вручения «Золотого мяча».
Сестра Роналду раскритиковала шутку ван Дейка в адрес португальца
  • © Xinhua
  • globallookpress.com

«Да, было известно, что Криштиану не выиграет, несмотря на важные титулы, командные и личные. Дорогой Вирджил, там, куда ты пришёл, Криштиану был уже тысячи раз. Он был младше тебя, когда стал трёхкратным чемпионом, лучшим игроком и бомбардиром той страны, где ты играешь. Потом Криштиану перешёл в «Реал» и стал лучшим игроком там. Ты знаешь этот клуб, дорогой Вирджил? Наверное, да. Ведь в его составе Роналду победил вас в финале Лиги чемпионов, он же обыгрывал твою сборную в финале Лиги наций.
Дорогой Вирджил, в течение одного сезона Криштиану взял больше трофеев, чем ты добился за свою карьеру. Впечатляет, не правда ли? Выиграй ещё несколько значимых титулов, а потом, может быть, мы сможем сесть за один стол и поговорить», — написала Авейру в своём Instagram.

Ван Дейк, отвечая на вопрос журналиста об отсутствии Роналду на церемонии награждения, сказал: «А он действительно был соперником?» Позже голландец уточнил, что это была всего лишь шутка.

Ранее Пьянич объяснил причину отсутствия Роналду на вручении «Золотого мяча».

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