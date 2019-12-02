Организатор оскорбительных кричалок в адрес Дзюбы задержан в Санкт-Петербурге

Правоохранительные органы Санкт-Петербурга задержали фаната «Спартака» Валерия Бевза после матча 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом».

Об этом сообщает «Фонтанка». Бевз был замечен с рупором в руках на фанатской трибуне гостей и солировал выкриками в адрес Дзюбы.

По информации источника, болельщик «Спартака» получил административный протокол по ст. 20.31 КоАП РФ («Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований»).

Ранее Колосков заявил, что слова Дзюбы о фанатах «Спартака» должны быть рассмотрены комитетом по этике РФС.