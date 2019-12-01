Главный тренер сборной Финляндии выделил Дзюбу в составе россиян

Короткая ссылка
Главный тренер сборной Финляндии Маркку Канерва поделился мнением о российской команде, с которой его подопечным предстоит встретиться на групповом этапе чемпионата Европы по футболу-2020.

«Конечно, я знаю Станислава Черчесова. На чемпионате мира он отлично поработал, у него действительно сильная команда. Знаю ли я футболистов? Дзюба, нападающий под два метра, он забил немало голов в отборочном цикле. В российской команде есть много квалифицированных игроков, но он настоящее оружие, нацеленное на атаку», — цитирует ТАСС главного тренера сборной Финляндии. 

Сборная России сыграет с командой Финляндии во втором туре группового этапа чемпионата Европы-2020. Встреча состоится 17 июня 2020 года в Санкт-Петербурге.

Ранее Алексей Ерёменко рассказал о радости финских фанатов от попадания в группу с Россией.

30 ноября определились соперники сборной России на групповом этапе Евро-2020

Подробнее по теме — в материале RT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить