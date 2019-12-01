Главный тренер сборной Финляндии выделил Дзюбу в составе россиян

Главный тренер сборной Финляндии Маркку Канерва поделился мнением о российской команде, с которой его подопечным предстоит встретиться на групповом этапе чемпионата Европы по футболу-2020.

«Конечно, я знаю Станислава Черчесова. На чемпионате мира он отлично поработал, у него действительно сильная команда. Знаю ли я футболистов? Дзюба, нападающий под два метра, он забил немало голов в отборочном цикле. В российской команде есть много квалифицированных игроков, но он настоящее оружие, нацеленное на атаку», — цитирует ТАСС главного тренера сборной Финляндии.

Сборная России сыграет с командой Финляндии во втором туре группового этапа чемпионата Европы-2020. Встреча состоится 17 июня 2020 года в Санкт-Петербурге.

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