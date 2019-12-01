Алексей Ерёменко рассказал о радости финских фанатов от попадания в группу с Россией

Экс-полузащитник сборной Финляндии Алексей Ерёменко заявил, что финские фанаты счастливы от попадания в группу В на чемпионате Европы по футболу-2020.

«Счастлив, что Финляндия попала в одну группу со сборной России. Без сомнения, все финские фанаты также счастливы. Это будет лишь трёхчасовая поездка на поезде из Хельсинки в Санкт-Петербург. Потому ожидайте много финских болельщиков в России», — цитирует Ерёменко официальный сайт УЕФА.

Сборная России сыграет с командой Финляндии во втором туре группового этапа чемпионата Европы-2020. Матч состоится 17 июня 2020 года в Санкт-Петербурге.

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