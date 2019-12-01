Заслуженный тренер СССР Бышовец оценил итоги жеребьёвки Евро-2020

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец оценил итоги жеребьевки финального турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года.

«Сборная Финляндии в нашей группе будет аутсайдером. Стратегия турнира для России — не проиграть Бельгии. Мы заложили хороший фундамент в последнем поединке с этой командой (1:4). Такой троянский конь: матч проиграли, Россия теперь не команда, их можно обыграть на одной ноге. Нужно мечтать, чтобы бельгийцы думали именно так. Второй матч турнира с Финляндией — не думаю, что для нас эта непроходимая сборная. Ну и последний матч в группе во многом и определит вторую команду в квартете — Дания или Россия», — приводит слова Бышовца «Спорт день за днём».

По его словам, России надо обязательно обыгрывать Финляндию, так как только это сохранит российской команде шансы на выход из группы.

«Я настроен оптимистично», — добавил он.

Сборная России проведёт первый матч на турнире против команды Бельгии 13 июня 2020 года в Санкт-Петербурге.

Ранее экс-тренер сборной России выразил уверенность, что команда выйдет в плей-офф ЧЕ-2020.