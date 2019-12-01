Экс-тренер сборной России уверен, что команда выйдет в плей-офф ЧЕ-2020

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев выразил уверенность в успешном преодолении командой Станислава Черчесова группового этапа чемпионата Европы по футболу — 2020,

«В группе B есть один фаворит — Бельгия. Пока нам с ними тяжело с точки зрения игры и психологии. Но у нас будет много времени, чтобы подготовиться и успешно противостоять другим двум командам. С датчанами мы должны играть с преимуществом или на равных. А сборная Финляндии заведомо слабее трёх остальных команд группы. Хорошо, что два матча проведём дома. Плохо, что с Бельгией играем в первом туре. Более удобно стратегически было бы сыграть с ней в концовке группового этапа. Придётся форсировать подготовку. С другой стороны, даже четыре очка будут пропуском в плей-офф. Есть уверенность, что наша сборная туда попадёт», — цитирует Игнатьева пресс-служба УЕФА.

Чемпионат Европы по футболу — 2020 пройдёт с 12 июня по 12 июля в 12 городах.

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