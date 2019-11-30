Тихонов призвал не «убивать» биатлонистов критикой на старте сезона

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Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал выступление сборной России в первых двух гонках на первом в сезоне этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде.
Тихонов призвал не «убивать» биатлонистов критикой на старте сезона
  • РИА Новости

«Начало сезона — это начало сезона, от этого никуда не денешься, но очень уж долго мы ждём хороших результатов. Не будем убивать спортсменов критикой, но четыре штрафных круга — это много, хотя у меня и по пять было, ходом добирал», — приводит слова Тихонова РИА Новости.

Он отметил, что у него по-прежнему есть ощущение, что в сборной России нет единого коллектива.

«Раньше стояли тренеры титулованные, было к ним доверие, и уверенность от этого только росла. А тут и знаний у тренеров не хватает, и язык не подвешен, чтобы объяснить. Остановил тут спортсмена, спрашиваю: ты понимаешь, зачем выполняешь эти нагрузки на тренировках? А он не знает, не объяснили ему», — добавил специалист.

Тамара Воронина и Матвей Елисеев  заняли 12-е место в сингл-миксте, а Екатерина Юрлова-Перхт, Светлана Миронова, Дмитрий Малышко и Александр Логинов стали четвёртыми в смешанной эстафете 4 × 6 км.

Ранее сообщалось, что Юрлова-Перхт объяснила свои ошибки при стрельбе стоя в эстафете на этапе КМ в Эстерсунде.

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