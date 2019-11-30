Юрлова-Перхт объяснила свои ошибки при стрельбе стоя в эстафете на этапе КМ в Эстерсунде

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Россиянка Екатерина Юрлова-Перхт прокомментировала своё выступление в смешанной эстафете 4 × 6 км на первом в сезоне этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде.
Юрлова-Перхт объяснила свои ошибки при стрельбе стоя в эстафете на этапе КМ в Эстерсунде
  • © Petter Arvidson/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Наверное, это просто моя ошибка. После лёжки увлеклась гонкой, чувствовала себя хорошо на лыжне. Забыла, что нужно ещё стрелять стойку. В стрельбе стоя не нашла свой ритм, торопилась. Все выстрелы были без ритма, чувствовала, что всё разлетается», — приводит слова Юрловой-Перхт «Матч ТВ».

34-летняя биатлонистка бежала первый этап эстафеты. Первую стрельбу она провела без ошибок, а во второй использовала три дополнительных патрона и пробежала штрафной круг. В итоге сборная России заняла четвёртое место в гонке.

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