Логинов рассказал о своих целях на сезон-2019/20

Российский биатлонист Александр Логинов рассказал о своих целях на соревновательный сезон-2019/20.

«Хотелось бы провести его стабильно. В прошлом сезоне получилось быть всё время в топе. Задача стоит такая же. Кроме того, немаловажен чемпионат мира, к которому нужно подвестить хорошо», — приводит слова Логинова «Матч ТВ».

На первом для себя старте в сезоне-2019/20 Логинов помог сборной России занять четвёртое место в смешанной эстафете 4 × 6 км на первом этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде.

Чемпионат мира 2020 года пройдёт с 12 по 23 февраля в итальянском Антхольце.

Ранее Логинов прокомментировал выступление в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Эстерсунде.