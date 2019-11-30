Логинов рассказал о своих целях на сезон-2019/20
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«Хотелось бы провести его стабильно. В прошлом сезоне получилось быть всё время в топе. Задача стоит такая же. Кроме того, немаловажен чемпионат мира, к которому нужно подвестить хорошо», — приводит слова Логинова «Матч ТВ».
На первом для себя старте в сезоне-2019/20 Логинов помог сборной России занять четвёртое место в смешанной эстафете 4 × 6 км на первом этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде.
Чемпионат мира 2020 года пройдёт с 12 по 23 февраля в итальянском Антхольце.
Ранее Логинов прокомментировал выступление в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Эстерсунде.