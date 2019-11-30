Биатлонист Логинов: я чувствовал, что готов работать и терпеть
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- globallookpress.com
«Из-за травм получилась скомканная подготовка к сезону: беспокоили спина и локоть. Так как у меня не было контрольных стартов, пришлось форсировать подготовку. Тем не менее получилось достаточно неплохо подвестись к сезону», — приводит слова Логинова «Матч ТВ».
Он выразил уверенность, что к другим стартам постепенно наберёт форму.
«Я не знал, чего ожидать, была просто скоростная работа. Но я чувствовал, что готов работать и терпеть»,— добавил биатлонист.
Сборная России заняла четвёртое место в смешанной эстафете. Логинов бежал заключительный этап и использовал два дополнительных патрона на второй стрельбе.
Ранее сообщалось, что Касперович похвалил Логинова за выступление в эстафете на этапе КМ в Эстерсунде.