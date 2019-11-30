Биатлонист Логинов: я чувствовал, что готов работать и терпеть

Россиянин Александр Логинов прокомментировал выступление в смешанной эстафете 4 × 6 км на первом в сезоне этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде.

«Из-за травм получилась скомканная подготовка к сезону: беспокоили спина и локоть. Так как у меня не было контрольных стартов, пришлось форсировать подготовку. Тем не менее получилось достаточно неплохо подвестись к сезону», — приводит слова Логинова «Матч ТВ».

Он выразил уверенность, что к другим стартам постепенно наберёт форму.

«Я не знал, чего ожидать, была просто скоростная работа. Но я чувствовал, что готов работать и терпеть»,— добавил биатлонист.

Сборная России заняла четвёртое место в смешанной эстафете. Логинов бежал заключительный этап и использовал два дополнительных патрона на второй стрельбе.

Ранее сообщалось, что Касперович похвалил Логинова за выступление в эстафете на этапе КМ в Эстерсунде.