Касперович похвалил Логинова за выступление в эстафете на этапе КМ в Эстерсунде
- РИА Новости
«Саша Логинов мне сегодня понравился, молодец. Хотя, по сути, это первая такая скоростная работа, но сработал он великолепно. Вопросов к нему нет абсолютно, думаю, завтра он будет в хорошем состоянии», — приводит слова Касперовича ТАСС.
Он отметил, что не ожидал от Екатерины Юрловой-Перхт, что она не справится со стрельбой из положения стоя на своём этапе эстафеты.
«Это достаточно опытный спортсмен, она сама и тренеры должны сделать выводы», — добавил специалист.
Сборная России заняла четвёртое место в смешанной эстафете, несмотря на штрафной круг Юрловой-Перхт.
Ранее Касперович высказал мнение, что Тамаре Ворониной не хватило опыта в сингл-миксте на этапе КМ в Эстерсунде.