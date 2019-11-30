Касперович похвалил Логинова за выступление в эстафете на этапе КМ в Эстерсунде

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Бывший тренер сборной России по биатлону Александр Касперович прокомментировал выступление национальной команды в смешанной эстафете 4 × 6 км на первом в сезоне этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде.
Касперович похвалил Логинова за выступление в эстафете на этапе КМ в Эстерсунде
  • РИА Новости

«Саша Логинов мне сегодня понравился, молодец. Хотя, по сути, это первая такая скоростная работа, но сработал он великолепно. Вопросов к нему нет абсолютно, думаю, завтра он будет в хорошем состоянии», — приводит слова Касперовича ТАСС.

Он отметил, что не ожидал от Екатерины Юрловой-Перхт, что она не справится со стрельбой из положения стоя на своём этапе эстафеты.

«Это достаточно опытный спортсмен, она сама и тренеры должны сделать выводы», — добавил специалист.

Сборная России заняла четвёртое место в смешанной эстафете, несмотря на штрафной круг Юрловой-Перхт.

Ранее Касперович высказал мнение, что Тамаре Ворониной не хватило опыта в сингл-миксте на этапе КМ в Эстерсунде.

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