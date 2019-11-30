Касперович считает, что Ворониной не хватило опыта в сингл-миксте на этапе КМ в Эстерсунде
- РИА Новости
«Ворониной сегодня не хватило опыта. Первый старт, такой ответственный. Она сразу задала себе неправильный темп, бросилась со старта, захлебнулась и не справилась со стрельбой, тем более была такая ветреная ситуация. В Эстерсунде нужно уметь работать, у спортсмена должен быть определённый класс», — приводит слова Касперовича ТАСС.
Тамара Воронина и Матвей Елисеев заняли 12-е место в одиночной смешанной эстафете. 24-летняя биатлонистка пробежала четыре штрафных круга на своём этапе эстафеты.
Ранее сообщалось, что сборная России стала четвёртой в смешанной эстафете на этапе КМ по биатлону в Эстерсунде.