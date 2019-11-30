Касперович считает, что Ворониной не хватило опыта в сингл-миксте на этапе КМ в Эстерсунде

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Бывший тренер сборной России по биатлону Александр Касперович прокомментировал выступление национальной команды в одиночной смешанной эстафете на первом в сезоне этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде.
Касперович считает, что Ворониной не хватило опыта в сингл-миксте на этапе КМ в Эстерсунде
  • РИА Новости

«Ворониной сегодня не хватило опыта. Первый старт, такой ответственный. Она сразу задала себе неправильный темп, бросилась со старта, захлебнулась и не справилась со стрельбой, тем более была такая ветреная ситуация. В Эстерсунде нужно уметь работать, у спортсмена должен быть определённый класс», — приводит слова Касперовича ТАСС.

Тамара Воронина и Матвей Елисеев заняли 12-е место в одиночной смешанной эстафете. 24-летняя биатлонистка пробежала четыре штрафных круга на своём этапе эстафеты.

Ранее сообщалось, что сборная России стала четвёртой в смешанной эстафете на этапе КМ по биатлону в Эстерсунде.

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