Отец Нурмагомедова высказался о победе Емельяненко над Кокляевым

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, прокомментировал итог боксёрского поединка между бойцом смешанного стиля Александром Емельяненко и представителем силовых видов спорта Михаилом Кокляевым.

«Как я и говорил, для Александра не составит труда боксировать в стойке. Это мастер спорта, чемпион. Его класс был очевиден. Бой закончился очень быстро, но это бокс. Кокляев сделал всё, что мог. Он молодец», — приводит слова Абдулманапа Нурмагомедова «Рейтинг букмекеров».

Он также считает, что ажиотаж вокруг этого поединка показал, что подобные бои тоже необходимо устраивать.

Бой прошёл в Москве на «ВТБ Арене». Емельяненко отправил Кокляева в нокаут в первом раунде.

До этого поединка на счету Емельяненко было 28 побед и семь поражений в MMA, один поединок был признан ничейным. Для Кокляева прошедший бой был дебютным.

Ранее бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, а ныне депутат Госдумы Николай Валуев заявил, что был уверен в быстрой победе Емельяненко над Кокляевым.