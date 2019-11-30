Отец Нурмагомедова высказался о победе Емельяненко над Кокляевым

Короткая ссылка
Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, прокомментировал итог боксёрского поединка между бойцом смешанного стиля Александром Емельяненко и представителем силовых видов спорта Михаилом Кокляевым.
Отец Нурмагомедова высказался о победе Емельяненко над Кокляевым
  • РИА Новости

«Как я и говорил, для Александра не составит труда боксировать в стойке. Это мастер спорта, чемпион. Его класс был очевиден. Бой закончился очень быстро, но это бокс. Кокляев сделал всё, что мог. Он молодец», — приводит слова Абдулманапа Нурмагомедова «Рейтинг букмекеров».

Он также считает, что ажиотаж вокруг этого поединка показал, что подобные бои тоже необходимо устраивать.

Бой прошёл в Москве на «ВТБ Арене». Емельяненко отправил Кокляева в нокаут в первом раунде.

До этого поединка на счету Емельяненко было 28 побед и семь поражений в MMA, один поединок был признан ничейным. Для Кокляева прошедший бой был дебютным.

Ранее бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, а ныне депутат Госдумы Николай Валуев заявил, что был уверен в быстрой победе Емельяненко над Кокляевым.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить