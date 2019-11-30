Романов о настрое на матч с Бразилией: тренер говорил не ходить с унылыми лицами

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Игрок сборной России по пляжному футболу Кирилл Романов рассказал, как команда настраивалась на победу над Бразилией в четвертьфинале чемпионата мира.
Романов о настрое на матч с Бразилией: тренер говорил не ходить с унылыми лицами
  • © РИА Новости

«Тренер часто говорил, что надо самим в первую очередь поверить в то, что сможем победить, а не ходить с унылым лицами. Каждый в себе покопался, разобрался, и на поле было видно, что мы очень хотели победить. Хотя начало было обескураживающим. Как отмечал Юра Крашенинников, для нас 1:3 теперь фартовый счёт», — сказал Романов в интервью RT.

Ранее Романов рассказал, какая тактика помогла обыграть Бразилию в четвертьфинале чемпионата мира в Парагвае.

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