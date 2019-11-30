Игрок сборной России рассказал, что помогло победить Бразилию на ЧМ по пляжному футболу

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Игрок сборной России по пляжному футболу Кирилл Романов рассказал, какая тактика помогла обыграть Бразилию в четвертьфинале чемпионата мира в Парагвае.
Игрок сборной России рассказал, что помогло победить Бразилию на ЧМ по пляжному футболу
  • © Алексей Куденко
  • РИА Новости

«Бразильцы часто играют по пять-шесть минут, меняются индивидуально. У них нет какой-то грамотно выстроенной тактической схемы. А мы могли и по 30 секунд сыграть, и по минуте, были короткие взрывные смены, и это нам сыграло на руку», — рассказал Романов в интервью RT.

Футболист отметил, что при счёте 3:1 в свою пользу бразильцы могли поверить в свою победу и из-за этого не реализовали несколько моментов.

«Подходы у них точно были. Нам надо было возвращаться в игру. Мы пытались, забирали мяч, и хорошо, что сами никуда не понеслись спасать, а было ещё достаточно времени, чтобы спокойно довести матч до победы», — добавил игрок.

Ранее Романов рассказал, как в команде реагировали на критику со стороны болельщиков после группового этапа чемпионата мира в Парагвае.

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