Романов: бразильцы думали, что сейчас будет тренировочная игра

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Игрок сборной России по пляжному футболу Кирилл Романов считает, что дисквалификация двух его партнёров расслабила Бразилию перед четвертьфинальным матчем чемпионата мира в Парагвае.
Романов: бразильцы думали, что сейчас будет тренировочная игра
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

«Этот момент много обсуждался в команде. Понимали, это наши большие кадровые потери. Но деваться некуда было. Оставалось десять полноценных игроков, и на всех на нас рассчитывали в тренерском штабе. Мы с Остапом Фёдоровым пропустили матч с Белоруссией и как раз все свои силы потратили на бразильцев. Хорошо, что справились», — сказал Романов в интервью RT.

Ранее Романов рассказал, как команда настраивалась на матч с Бразилией в четвертьфинале чемпионата мира.

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