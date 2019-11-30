Романов: бразильцы думали, что сейчас будет тренировочная игра

Игрок сборной России по пляжному футболу Кирилл Романов считает, что дисквалификация двух его партнёров расслабила Бразилию перед четвертьфинальным матчем чемпионата мира в Парагвае.

«Этот момент много обсуждался в команде. Понимали, это наши большие кадровые потери. Но деваться некуда было. Оставалось десять полноценных игроков, и на всех на нас рассчитывали в тренерском штабе. Мы с Остапом Фёдоровым пропустили матч с Белоруссией и как раз все свои силы потратили на бразильцев. Хорошо, что справились», — сказал Романов в интервью RT.

Ранее Романов рассказал, как команда настраивалась на матч с Бразилией в четвертьфинале чемпионата мира.