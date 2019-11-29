Тренер «Сочи» прокомментировал ситуацию с ангиной в команде

Короткая ссылка
Исполняющий обязанности главного тренера «Сочи» Роман Березовский высказался об эпидемии ангины в команде перед матчем 18-го тура Российской премьер-лиги с «Оренбургом».
Тренер «Сочи» прокомментировал ситуацию с ангиной в команде
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«Работа ведётся при форс-мажорных обстоятельствах. Мы на связи с медицинским штабом, постоянно мониторим и ждём новостей. У всех всё индивидуально, кто-то слёг сразу, кому-то симптомы уменьшить успели. Полная картина прояснится позже», — цитирует специалиста «Чемпионат».

Он также отметил, что с основным составом уже тренируются лидеры молодёжной команды. 

«Может, чудом выберемся из этой ситуации. Надеюсь на это», — добавил Березовский.

Встреча с «Оренбургом» пройдёт 1 декабря в Сочи на стадионе «Фишт».

Ранее в «Сочи» назвали критической ситуацию с ангиной у футболистов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить