Тренер «Сочи» прокомментировал ситуацию с ангиной в команде

Исполняющий обязанности главного тренера «Сочи» Роман Березовский высказался об эпидемии ангины в команде перед матчем 18-го тура Российской премьер-лиги с «Оренбургом».

«Работа ведётся при форс-мажорных обстоятельствах. Мы на связи с медицинским штабом, постоянно мониторим и ждём новостей. У всех всё индивидуально, кто-то слёг сразу, кому-то симптомы уменьшить успели. Полная картина прояснится позже», — цитирует специалиста «Чемпионат».

Он также отметил, что с основным составом уже тренируются лидеры молодёжной команды.

«Может, чудом выберемся из этой ситуации. Надеюсь на это», — добавил Березовский.

Встреча с «Оренбургом» пройдёт 1 декабря в Сочи на стадионе «Фишт».

Ранее в «Сочи» назвали критической ситуацию с ангиной у футболистов.