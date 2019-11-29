В «Сочи» назвали критической ситуацию с ангиной у футболистов

Пресс-атташе футбольного клуба «Сочи» Александр Груднев высказался об эпидемии ангины перед матчем 18-го тура Российской премьер-лиги с «Оренбургом».

«Ситуация, честно сказать, критическая», — приводит слова Груднева РИА Новости.

При этом он отметил, что предстоящую игру точно никто не будет отменять.

«Части игроков придется играть недолеченными. Теперь остаётся только отслеживать ситуацию, что врачи и делают», — добавил Груднев.

Встреча с «Оренбургом» пройдёт 1 декабря в Сочи на стадионе «Фишт».

Ранее сообщалось, что десять футболистов «Сочи» заболели ангиной перед матчем с «Оренбургом».