В «Сочи» назвали критической ситуацию с ангиной у футболистов
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«Ситуация, честно сказать, критическая», — приводит слова Груднева РИА Новости.
При этом он отметил, что предстоящую игру точно никто не будет отменять.
«Части игроков придется играть недолеченными. Теперь остаётся только отслеживать ситуацию, что врачи и делают», — добавил Груднев.
Встреча с «Оренбургом» пройдёт 1 декабря в Сочи на стадионе «Фишт».
Ранее сообщалось, что десять футболистов «Сочи» заболели ангиной перед матчем с «Оренбургом».