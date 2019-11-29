Александр Емельяненко: мы живём в лучшее время, спасибо президенту

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Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за ситуацию в стране.
Александр Емельяненко: мы живём в лучшее время, спасибо президенту
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

«Мы живём в прекрасное время, замечательное... Спасибо за это нашему президенту Владимиру Владимировичу. Не каждый понимает, как тяжело ему приходится на международной арене противостоять всем ненавистным гражданам, которые хотят опорочить Россию. Ещё, выходит, и внутри граждане чем-то недовольны. Пускай назовут мне время, когда им жилось лучше. Все готовы стать президентами, у каждого есть план, как вывести страну вперёд и стать лидерами на мировой арене. Но перед этим каждому из них нужно немного украсть денег и отдохнуть с друзьями, а затем они приступят к обязанностям президента. Глупые люди», — заявил Емельяненко в интервью Оксане Кравцовой.

Ранее Александр Емельяненко посоветовал брату Фёдору спуститься с небес на землю.

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