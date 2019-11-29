Александр Емельяненко посоветовал брату Фёдору спуститься с небес на землю

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко рассказал о своих взаимоотношениях с братом Фёдором.

«Я устал выписывать перед Фёдором великим и всемогущим пируэты и поклоны. Пускай он на землю опустится. Если он хочет поговорить, я могу ему рассказать, кто он на самом деле. Почему мы не сядем и не поговорим? Из-за того, что он считает себя великим, он не хочет, потому что гордость и самолюбие. Мне нравится смотреть на таких людей, как Фёдор», — заявил Александр Емельяненко в интервью Оксане Кравцовой.

Фёдор Емельяненко является легендой смешанных единоборств. Братья находятся в сложных отношениях из-за давнего конфликта.

Ранее Гаджиев назвал фаворита боя Емельяненко — Кокляев.