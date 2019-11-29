Александр Емельяненко посоветовал брату Фёдору спуститься с небес на землю

Короткая ссылка
Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко рассказал о своих взаимоотношениях с братом Фёдором.
Александр Емельяненко посоветовал брату Фёдору спуститься с небес на землю
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Golubovich/Russian Look

«Я устал выписывать перед Фёдором великим и всемогущим пируэты и поклоны. Пускай он на землю опустится. Если он хочет поговорить, я могу ему рассказать, кто он на самом деле. Почему мы не сядем и не поговорим? Из-за того, что он считает себя великим, он не хочет, потому что гордость и самолюбие. Мне нравится смотреть на таких людей, как Фёдор», — заявил Александр Емельяненко в интервью Оксане Кравцовой. 

Фёдор Емельяненко является легендой смешанных единоборств. Братья находятся в сложных отношениях из-за давнего конфликта.

Ранее Гаджиев назвал фаворита боя Емельяненко — Кокляев.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить