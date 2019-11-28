Гаджиев назвал фаворита боя Емельяненко — Кокляев

Президент промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев поделился ожиданиями от боксёрского поединка между бойцом MMA Александром Емельяненко и стронгменом Михаилом Кокляевым.

«Я болею за обоих. Оба мне импонируют. Они разные. Для промоушена всегда выгодна победа андердога. Если Миша нокаутирует Сашу — это будет чудом, феерией. Все начнут смотреть, топить. Сразу можно организовывать реванш. Хотя объективно Саша — фаворит. Я знаю Емельяненко 15 лет и несколько лет Мишу. Он тоже мой товарищ. Поэтому я буду болеть за то, чтобы зритель кайфанул», — приводит слова Гаджиева «Советский спорт».

Поединок Александра Емельяненко и Михаила Кокляева состоится 29 ноября на «ВТБ Арене» в Москве. Бой продлится максимум четыре раунда продолжительностью по три минуты.

Ранее сообщалось, что Емельяненко оказался на 20,5 кг легче Кокляева перед боем в Москве.