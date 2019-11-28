Гаджиев назвал фаворита боя Емельяненко — Кокляев
- РИА Новости
«Я болею за обоих. Оба мне импонируют. Они разные. Для промоушена всегда выгодна победа андердога. Если Миша нокаутирует Сашу — это будет чудом, феерией. Все начнут смотреть, топить. Сразу можно организовывать реванш. Хотя объективно Саша — фаворит. Я знаю Емельяненко 15 лет и несколько лет Мишу. Он тоже мой товарищ. Поэтому я буду болеть за то, чтобы зритель кайфанул», — приводит слова Гаджиева «Советский спорт».
Поединок Александра Емельяненко и Михаила Кокляева состоится 29 ноября на «ВТБ Арене» в Москве. Бой продлится максимум четыре раунда продолжительностью по три минуты.
Ранее сообщалось, что Емельяненко оказался на 20,5 кг легче Кокляева перед боем в Москве.