Гаджиев назвал фаворита боя Емельяненко — Кокляев

Короткая ссылка
Президент промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев поделился ожиданиями от боксёрского поединка между бойцом MMA Александром Емельяненко и стронгменом Михаилом Кокляевым.
Гаджиев назвал фаворита боя Емельяненко — Кокляев
  • РИА Новости

«Я болею за обоих. Оба мне импонируют. Они разные. Для промоушена всегда выгодна победа андердога. Если Миша нокаутирует Сашу — это будет чудом, феерией. Все начнут смотреть, топить. Сразу можно организовывать реванш. Хотя объективно Саша — фаворит. Я знаю Емельяненко 15 лет и несколько лет Мишу. Он тоже мой товарищ. Поэтому я буду болеть за то, чтобы зритель кайфанул», — приводит слова Гаджиева «Советский спорт».

Поединок Александра Емельяненко и Михаила Кокляева состоится 29 ноября на «ВТБ Арене» в Москве. Бой продлится максимум четыре раунда продолжительностью по три минуты.

Ранее сообщалось, что Емельяненко оказался на 20,5 кг легче Кокляева перед боем в Москве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить